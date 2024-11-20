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США заблокировали в ООН резолюцию о прекращении огня в Газе

США заблокировали проект резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Соединенные Штаты заблокировали проект резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН), который содержал требования о прекращении огня в Газе и освобождении заложников. Об этом сообщает РИА Новости.

13 ноября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия поддерживает подготовленный непостоянными членами Совета Безопасности ООН проект резолюции о немедленном прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Небензя заявил, что принятие этого проекта станет верным шагом к выводу конфликта между Палестиной и Израилем из сложившегося тупика и прологом к перезапуску мирного процесса. Постпред указал, что не существует другого пути для наступления на Ближнем Востоке справедливого и устойчивого мира.

По данным Axios, президент США Джо Байден попросил избранного главу государства Дональда Трампа помочь ему с вопросом освобождения заложников ХАМАС и соглашением о прекращении огня в секторе Газа.

Ранее стало известно о планах по восстановлению сектора Газа.

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