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РФ поддерживает подготовленный непостоянными членами СБ ООН проект резолюции по Газе

Небензя: Россия поддерживает проект резолюции непостоянных членов СБ ООН по Газе

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Andrew Kelly/Reuters

Россия поддерживает подготовленный непостоянными членами Совета Безопасности ООН проект резолюции о немедленном прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Об этом со ссылкой на слова постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи сообщает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что Россия выражает полную поддержку подготовленному десятком непостоянных членов Совбеза проекту резолюции по Газе с прямым требованием о немедленном, безусловном и постоянном прекращении огня и освобождении всех заложников. Небензя отметил, что Москва призывает к постановке без промедления документа на голосование.

Небензя заявил, что принятие этого проекта станет верным шагом к выводу конфликта между Палестиной и Израилем из сложившегося тупика и прологом к перезапуску мирного процесса. Постпред подчеркнул, что не существует другого пути для наступления на Ближнем Востоке справедливого и устойчивого мира.

28 октября Небензя заявил, что Россия призывает США позволить Совету Безопасности ООН использовать необходимый инструментарий для остановки конфликта в Газе.

Ранее постпред РФ в ООН заявил, что США покрывают преступления Израиля.

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