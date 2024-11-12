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Стало известно о планах по восстановлению сектора Газа

WSJ: ХАМАС и ФАТХ работают над совместным планом восстановления Газы

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Ramadan Abed/Reuters

Палестинское движение ХАМАС и партия ФАТХ, которая играет главную роль на Западном берегу реки Иордан, разрабатывают совместный план восстановления сектора Газа. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Две основные палестинские фракции, ХАМАС и ФАТХ, объединяются вокруг плана реконструкции Газы после прекращения основных боевых действий. Его главный аргумент: ни одна из них не будет нести ответственность», — говорится в публикации.

По данным газеты, одним из основных пунктов плана стало создание «комитета палестинских технократов». Организация не связана ни с одной из сторон. Главной задачей органа станет управление «распределением помощи и восстановлением» анклава после окончания боевых действий.

Как отмечает WSJ, достижение ХАМАС и ФАТХ соглашения по этому вопросу способствует реализации плана, который находится на обсуждении США и Израиля. Согласно этому плану, в Газе до проведения выборов должно быть сформировано «временное технократическое правительство».

Однако, как пишет WSJ, реализация соглашения ХАМАС и ФАТХ зависит от успеха сделки по прекращению огня, которую Израиль и палестинское движение не могут согласовать уже более года.

Незадолго до этого советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман заявил, что Тель-Авив допускает возобновление переговоров по прекращению огня в секторе Газа при участии Катара. По его словам, государство предпринимает все усилия для возвращения своих граждан и не будет отказываться от содействия тех, кто может способствовать достижению этой цели.

Ранее Катар под давлением США потребовал от лидеров ХАМАС покинуть страну.

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