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Байден попросил помощи Трампа в решении вопроса с заложниками ХАМАС

Байден попросил помощи Трампа в вопросе освобождения заложников ХАМАС

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Florion Goga/Reuters

Президент США Джо Байден попросил избранного главу государства Дональда Трампа помочь ему с вопросом освобождения заложников ХАМАС и соглашением о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает Axios.

Отмечается, что с соответствующей просьбой Байден обратился к Трампу 13 ноября во время двухчасовой встречи. В тот день действующий президент также встречался с семьями американских заложников ХАМАС.

По словам собеседника портала, Байден сказал семьям, что он и Трамп согласились с тем, что проблема с заложниками является срочной и что они хотят попытаться решить ее до инаугурации республиканца 20 января.

По данным Израиля, ХАМАС до сих пор удерживает в заложниках в секторе Газа 101 человека.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как в октябре прошлого года тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС напали на приграничные поселения Израиля. В ХАМАС назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и в рамках военной операции начал наносить удары по нему и некоторым районам Ливана и Сирии. Столкновения случаются и на Западном берегу реки Иордан.

Ранее стало известно, что в ЕС просили Россию помочь в освобождении заложников ХАМАС.

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