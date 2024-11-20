В Израиле заявили, что ждут от США вето на резолюцию по прекращению огня в Газе

В Израиле считают «позорным» проект резолюции ООН о прекращении боевых действий в секторе Газа и надеются, что Соединенные Штаты наложат вето на документ. Об этом заявил постоянный представитель еврейского государства при ООН Дани Данон, его цитирует РИА Новости.

«Я определенно ожидаю, что США наложат вето. Резолюция, рассматриваемая сегодня Советом Безопасности, является ничем иным, как предательством», — высказался дипломат.

По мнению Данона, резолюция «предает 101 невинного заложника», которых удерживает палестинское движение ХАМАС, а также семьи находящихся в плену. Постпред также выразил уверенность, что принятие документа уверит террористов в собственной безнаказанности.

10 ноября министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что бойцам ЦАХАЛ удалось разгромить ХАМАС и шиитское ливанское движение «Хезболла». По его словам, ХАМАС разгромлен с организационной точки зрения, хотя в секторе Газа «все еще есть разрозненные отряды террористов».

Между тем, далеко не все заложники, захваченные ХАМАС, освобождены. 19 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что еврейское государство выплатит по $5 млн за каждого заложника, которого помогут вызволить из плена палестинской организации.

Ранее стало известно, что страны ЕС отказались прекращать политический диалог с Израилем.