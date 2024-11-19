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Страны ЕС отказались прекращать политический диалог с Израилем

Боррель: страны Евросоюза отказались прекращать политический диалог с Израилем

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Vrezh Gyozalyan/Shutterstock/FOTODOM

Входящие в Европейский союз государства не поддержали предложение прекратить политический диалог с Израилем из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом, ссылаясь на главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, сообщает ТАСС.

По его словам, большинство стран ЕС выступило за продолжение дипломатических и политических отношений с Израилем. Также не было одобрено введение торговых санкций в отношении еврейского государства.

14 октября Боррель заявил, что в Евросоюзе возникли острые разногласия по вопросу о прекращении поставок оружия Израилю.

7 октября представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Европейский союз не может вводить эмбарго на поставки оружия в страны Ближнего Востока, поскольку этот вопрос находится в компетенции национальных властей государств — членов объединения.

Ранее сообщалось, что Евросоюз опасается притока беженцев с Ближнего Востока.

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