Министр обороны Израиля заявил о разгроме ХАМАС и «Хезболлы»

Новый министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) удалось разгромить радикальное палестинское движение ХАМАС и шиитское ливанское движение «Хезболла». Его слова приводит ТАСС.

«ХАМАС разгромлен с организационной точки зрения, хотя там [в секторе Газа] все еще есть разрозненные отряды террористов. Наша задача состоит в том, чтобы они не смогли вновь захватить власть в секторе Газа», — заявил он.

Кроме того, по словам Каца, сегодняшние удары Израиля по приграничным ливанским территориям будут изучаться в военных школах, поскольку они привели к разгрому «Хезболлы».

«Теперь наша задача — продолжать давление и воплощать плоды этой победы, обеспечивая изменение ситуации в области безопасности в Ливане», — подчеркнул он.

5 ноября Нетаньяху объявил об увольнении министра обороны Йоава Галанта. Он объяснил это потерей доверия в последние месяцы.

Перестановки в минобороны в разгар боевых действий на нескольких фронтах привели к тому, что на улицах Тель-Авива начались акции протеста. Оппозиция призвала израильтян выходить на улицы и выступить против этого решения.

Ранее Нетаньяху посетил границу с Ливаном.