Орбан заявил о максимальном риске эскалации конфликта на Украине

После разрешения Украине наносить удары дальнобойными ракетами вглубь РФ и обновления российской ядерной доктрины риск эскалации вырос до максимума, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Видеообращение главы венгерского правительства опубликовано в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Орбана, победа Дональда Трампа на выборах президента в США сделала возможным начало переговоров по прекращению огня на Украине, однако пока у власти в Штатах находится «провоенное правительство».

Результатом его последних действий стал залп дальнобойными ракетами по России со стороны Украины и ужесточение российской ядерной доктрины, отметил венгерский премьер.

«Я выслушал доклад совета обороны. Опасность эскалации и распространения войны никогда не была столь велика», — подвел итог Орбан.

Он добавил, что в ближайшие месяцы Венгрии придется задействовать весь свой опыт, чтобы и дальше оставаться нейтральным игроком.

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что изначально удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

19 ноября в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые выпустили шесть американских ракет ATACMS по объекту в Брянской области. Российские средства противовоздушной обороны смогли сбить пять боеприпасов и повредить один.

Ранее газета Times сообщила, что США разрешили бить по России ракетами Storm Shadow.