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Times: США разрешили бить по России ракетами Storm Shadow

Times: США разрешили использовать ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России

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Nicolas Economou/NurPhoto/Reuters

США разрешили Украине использовать ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России, сообщила газета The Times со ссылкой на источник на Даунинг-стрит.

По данным издания, использование ракет одобрила администрация уходящего президента США Джо Байдена. Разрешение Вашингтона требуется, так как наведение Storm Shadow невозможно без американских систем.

По данным издания, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и члены правительства Великобритании не будут делать официальных заявлений по поводу Storm Shadow, чтобы не давать России «стратегического преимущества на поле боя». При этом соратники Стармера уверены, что удары Storm Shadow по территории РФ не изменят хода конфликта на Украине.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вовлечение стран Запада в конфликт на Украине приведет к эскалации.

Ранее Россия предупредила Японию о последствиях передачи ракет для Patriot Украине.

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