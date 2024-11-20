МИД Киргизии призвал сограждан покинуть Украину

МИД Киргизии призвал сограждан, находящихся на Украине, усилить меры безопасности или покинуть эту страну до полной стабилизации ситуации. Соответствующее заявление опубликовала в среду пресс-служба ведомства, передает РИА Новости.

«МИД Кыргызской Республики настоятельно рекомендует гражданам республики усилить меры личной безопасности и при необходимости покинуть территорию Украины до полной стабилизации ситуации», — говорится в заявлении.

20 ноября сообщалось, что посольство Италии в Киеве решило закрыться в связи с угрозой обстрела.

Агентство EFE сообщило, что посольство Испании в Киеве не будет предоставлять услуги для посетителей в течение дня. Причиной приостановки работы диппредставительства являются возможные угрозы безопасности. Подданных королевства, проживающих на территории Украины, уведомили об этом по почте.

Посольство Соединенных Штатов в Киеве объявило о закрытии на фоне сообщений о якобы возможной масштабной воздушной атаке 20 ноября. Посольство призвало находящихся на территории Украины граждан США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги.

Ранее в Киеве ввели график подачи электричества после повреждения энергообъектов страны.