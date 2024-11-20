Орбан созвал Совет обороны Венгрии из-за событий на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал заседание Совета обороны в связи с угрозой эскалации конфликта на Украине и решением США о нанесении ударов американским дальнобойным оружием вглубь территории России. Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства Берталан Хаваши, передает агентство MTI.

По его словам, на встрече с участием руководителя минобороны, начальника генштаба Вооруженных сил и советника премьера по национальной безопасности поднимут вопрос украинского конфликта, «после того, как Вашингтон дал разрешение <...> использовать западное оружие против глубоких российских территорий».

Кроме того, пресс-секретарь добавил, что на заседании рассмотрят обновления в ядерной доктрине России.

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что решения, принимаемые уходящим со своего поста президентом США Джо Байденом, подталкивают мир к глобальной катастрофе.Ы

Ранее на Украине подтвердили, что ударили ракетами ATACMS по России.