Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Орбан созвал Совет обороны Венгрии из-за событий на Украине

Орбан сообщил о созыве Совета обороны Венгрии из-за событий на Украине

close
Virginia Mayo/AP

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал заседание Совета обороны в связи с угрозой эскалации конфликта на Украине и решением США о нанесении ударов американским дальнобойным оружием вглубь территории России. Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства Берталан Хаваши, передает агентство MTI.

По его словам, на встрече с участием руководителя минобороны, начальника генштаба Вооруженных сил и советника премьера по национальной безопасности поднимут вопрос украинского конфликта, «после того, как Вашингтон дал разрешение <...> использовать западное оружие против глубоких российских территорий».

Кроме того, пресс-секретарь добавил, что на заседании рассмотрят обновления в ядерной доктрине России.

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что решения, принимаемые уходящим со своего поста президентом США Джо Байденом, подталкивают мир к глобальной катастрофе.Ы

Ранее на Украине подтвердили, что ударили ракетами ATACMS по России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами