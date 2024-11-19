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На Украине подтвердили, что ударили ракетами ATACMS по России

WP: в Киеве подтвердили, что ВСУ ударили ракетами ATACMS по России

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John Hamilton/AP

На Украине подтвердили факт использования американских ракет ATACMS для удара по территории России в ночь на вторник. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

«Украинский чиновник подтвердил использование ракет, говоря на условиях анонимности из-за деликатности темы», — говорится в сообщении издания.

До этого Минобороны России заявили, что в ночь на вторник украинские войска нанесли удар по объекту на территории Брянской области шестью баллистическими ракетами ATACMS.

По информации ведомства, атака была произведена в 03:25 мск. Средства противовоздушной обороны сбили пять ракет, и еще одна была повреждена.

Согласно сообщению Минобороны, фрагменты снарядов упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, в результате чего произошел пожар. К настоящему времени он уже потушен. По данным ведомства, в результате атаки никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Днем 19 ноября агентство «РБК-Украина» со ссылкой на источники писало, что Украина впервые применила американские ракеты ATACMS для удара по территории России. Объект, как утверждалось, поражен в Брянской области. В генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) эту информацию не подтвердили.

Ранее в России заявили о найденном противоядии от ATACMS.

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Операция на Украине
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