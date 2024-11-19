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В Венгрии заявили, что решения Байдена могут привести к мировой войне

Сийярто: уходящий президент Байден принимает решения, опасные для всего мира

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Global Look Press

Решения, принимаемые уходящим со своего поста президентом США Джо Байденом, подталкивают мир к глобальной катастрофе. Такое мнение выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По мнению Сийярто, миру «предстоят самые опасные два месяца за последние десятилетия», так как «президент, которого отстранила от власти его собственная партия и чьи способности многие ставят под сомнение» принимает решения, способные привести к катастрофе в масштабах всей планеты.

«Давайте скажем прямо: разрешение на удары американским оружием вглубь российской территории создает опасность мировой войны. И если это произойдет, мы потеряем все», — заявил венгерский министр.

Сийярто обвинил «провоенную политическую элиту» в попытке превратить конфликт на Украине в общемировой и отметил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США «дает Европе огромный шанс восстановить мир на континенте».

19 ноября Госдеп США подтвердил разрешение бить ракетами вглубь России. Об этом в интервью бразильской газете O Globo сообщил помощник государственного секретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс. Он подчеркнул, что это решение даст Украине «больше возможностей защищаться» и, как считают в Вашингтоне, подтолкнет Россию к переговорам.

Ранее Сийярто назвал главную ошибку Евросоюза в украинском конфликте.

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