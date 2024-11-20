Британский политолог и журналист Финиан Каннингем в своей статье для издания Strategic Culture (SC) посоветовал России игнорировать разрешение уходящего президента США Джо Байдена Украине бить вглубь РФ дальнобойными ракетами ATACMS.

Эксперт считает, что действия американского лидера «безрассудны, предосудительны и одиозны». А разрешение бить вглубь России он назвал провокационным и отметил, что этот шаг скорее символичный.

Политолог считает, что Байден хочет спровоцировать Россию на ответный удар по США и НАТО, чтобы уровень эскалации конфликта ощутимо вырос, а союзники Украины получили еще больше прибыли.

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что для начала удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

В Кремле в ответ на решение США разрешить наносить удары вглубь РФ заявили, что Вашингтон намерен «подлить масла в огонь» и спровоцировать дальнейшее нагнетание напряженности вокруг конфликта.

Ранее Пентагон отказал Киеву в приоритетной поставке новых систем ATACMS.