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Южная Корея будет добиваться введения новых санкций против России и КНДР

Южная Корея стремится к введению новых международных санкций против РФ и КНДР

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Kim Hong-ji/AP

Южная Корея будет добиваться введения санкций в отношении России и КНДР за военное сотрудничество между ними. Об этом заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, сообщает РИА Новости.

По его словам, Сеул будет «плотно взаимодействовать с союзниками и партнерами, чтобы в отношении российско-северокорейского военного сотрудничества осуществлялись мощные и действенные санкции».

Юн Сок Ёль заявил, что взаимодействие России и КНДР, по его мнению, следует рассматривать как «прямой вызов международному режиму мира». Кроме того, сотрудничество Северной Кореи и РФ приведет к «значительно более мощным провокациям» со стороны Пхеньяна.

12 ноября КНДР официально ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией. Документ включает 23 статьи и охватывает не только вопросы военной помощи, но и сотрудничество в таких областях, как торговля, экономика, инвестиции, наука и технологии. В него также входят совместные проекты в сфере освоения космоса и мирного атома.

18 ноября глава КНДР Ким Чен Ын заявил о неизбежности войны на Корейском полуострове.

Ранее Ким Чен Ын назвал Украину ударным отрядом США и Запада против России.

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