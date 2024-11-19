Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лидер КНДР призвал продвигать торговое и научно-техническое сотрудничество с Россией

Ким Чен Ын: следует продвигать всестороннее сотрудничество между КНДР и Россией

close
Виталий Аньков/РИА Новости

КНДР и Российская Федерация должны всесторонне продвигать торгово-экономическое и научно-техническое сотрудничество, заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Об этом сообщает пхеньянское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын подчеркнул, что дальнейшее развитие двусторонних отношений должно способствовать взаимному процветанию и развитию КНДР и РФ. Лидер Северной Кореи отметил, что дружественные отношения между Москвой и Пхеньяном вышли на новый стратегический уровень.

Глава КНДР указал, что после заключения нового договора между Северной Кореей и Россией солидарность и сотрудничество в различных областях стали носить более тесный, расширенный и углубленный характер.

18 ноября Ким Чен Ын в Пхеньяне провел встречу с главой Минприроды РФ Александром Козловым. Встреча прошла в рамках межправительственной комиссии России и Корейской Народно-Демократической Республики по торгово-экономическому сотрудничеству.

Ранее президент Южной Кореи заявил, что будет добиваться введения новых санкций против России и КНДР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами