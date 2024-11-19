Лидер КНДР призвал продвигать торговое и научно-техническое сотрудничество с Россией

КНДР и Российская Федерация должны всесторонне продвигать торгово-экономическое и научно-техническое сотрудничество, заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Об этом сообщает пхеньянское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын подчеркнул, что дальнейшее развитие двусторонних отношений должно способствовать взаимному процветанию и развитию КНДР и РФ. Лидер Северной Кореи отметил, что дружественные отношения между Москвой и Пхеньяном вышли на новый стратегический уровень.

Глава КНДР указал, что после заключения нового договора между Северной Кореей и Россией солидарность и сотрудничество в различных областях стали носить более тесный, расширенный и углубленный характер.

18 ноября Ким Чен Ын в Пхеньяне провел встречу с главой Минприроды РФ Александром Козловым. Встреча прошла в рамках межправительственной комиссии России и Корейской Народно-Демократической Республики по торгово-экономическому сотрудничеству.

Ранее президент Южной Кореи заявил, что будет добиваться введения новых санкций против России и КНДР.