В РФ заявили, что доведут до ЮНЕСКО несогласие с докладом организации

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik заявила, что Москва намерена довести до ЮНЕСКО свое несогласие с докладом организации из-за отсутствия в нем имен российских журналистов.

«Мы увидели колоссальную реакцию от Союза журналистов, от корреспондентов и редакций. Все, что мы получили, все, что было опубликовано по этой линии, будет не просто передано или доведено до сведения ЮНЕСКО, но и заявлено в качестве протеста», — отметила представитель МИД РФ.

До этого представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Рено де Виллен объяснил причину отсутствия реакции на атаки на российских журналистов, совершенные украинской стороной.

Также 13 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Секретариат ЮНЕСКО в умышленном игнорировании информации о преступлениях украинского правительства против российских журналистов, передаваемой Россией.

Ранее в ООН объяснили отсутствие реакции на атаки на российских журналистов.