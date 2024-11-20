Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РФ заявили, что доведут до ЮНЕСКО несогласие с докладом организации

Захарова: РФ намерена довести до ЮНЕСКО несогласие с докладом организации

close
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik заявила, что Москва намерена довести до ЮНЕСКО свое несогласие с докладом организации из-за отсутствия в нем имен российских журналистов.

«Мы увидели колоссальную реакцию от Союза журналистов, от корреспондентов и редакций. Все, что мы получили, все, что было опубликовано по этой линии, будет не просто передано или доведено до сведения ЮНЕСКО, но и заявлено в качестве протеста», — отметила представитель МИД РФ.

До этого представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Рено де Виллен объяснил причину отсутствия реакции на атаки на российских журналистов, совершенные украинской стороной.

Также 13 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Секретариат ЮНЕСКО в умышленном игнорировании информации о преступлениях украинского правительства против российских журналистов, передаваемой Россией.

Ранее в ООН объяснили отсутствие реакции на атаки на российских журналистов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами