Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Захарова обвинила ЮНЕСКО в безразличии к преступлениям Киева против журналистов РФ

Захарова: ЮНЕСКО игнорирует преступления Киева против российских журналистов

close
Philippe Wojazer/Reuters

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Секретариат ЮНЕСКО в умышленном игнорировании информации о преступлениях киевского режима против российских журналистов, передаваемой Россией. Об этом сообщает РИА Новости/

«Секретариат ЮНЕСКО демонстративно проигнорировал официально переданные российской стороной достоверные сведения о расправах над отечественными журналистами», — сказала дипломат на брифинге.

Агентство отмечает, что ранее постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов подчеркивал, что с 2014 года в результате действий киевского режима не стало нескольких известных журналистов, среди которых Ольга Мороз, Олесь Бузина, Павел Шеремет, Игорь Корнелюк, Антон Волошин, Анатолий Клян, Сергей Постнов, Олег Клоков, Алексей Ильяшевич, Ростислав Журавлёв, Борис Максудов, Владлен Татарский, Гонзало Лира, Семен Еремин, Никита Цицаги, Валерий Кожин и Дарья Дугина.

В июне Захарова заявила, что Россия требует от международных организаций осудить атаку вооруженных сил Украины, в результате которой не стало корреспондента News.ru Никиты Цицаги.

Ранее на Украине футболистов задержали перед матчем и доставили в военкомат.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами