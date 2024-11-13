Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Секретариат ЮНЕСКО в умышленном игнорировании информации о преступлениях киевского режима против российских журналистов, передаваемой Россией. Об этом сообщает РИА Новости/

«Секретариат ЮНЕСКО демонстративно проигнорировал официально переданные российской стороной достоверные сведения о расправах над отечественными журналистами», — сказала дипломат на брифинге.

Агентство отмечает, что ранее постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов подчеркивал, что с 2014 года в результате действий киевского режима не стало нескольких известных журналистов, среди которых Ольга Мороз, Олесь Бузина, Павел Шеремет, Игорь Корнелюк, Антон Волошин, Анатолий Клян, Сергей Постнов, Олег Клоков, Алексей Ильяшевич, Ростислав Журавлёв, Борис Максудов, Владлен Татарский, Гонзало Лира, Семен Еремин, Никита Цицаги, Валерий Кожин и Дарья Дугина.

В июне Захарова заявила, что Россия требует от международных организаций осудить атаку вооруженных сил Украины, в результате которой не стало корреспондента News.ru Никиты Цицаги.

Ранее на Украине футболистов задержали перед матчем и доставили в военкомат.