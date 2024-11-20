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Шольц назвал отказ поставлять Украине Taurus своим преимуществом на выборах

Шольц: курс СДПГ отличается благоразумием из-за отказа передавать Taurus Украине

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Johanna Geron/Reuters

Отказ от передачи Украине дальнобойных ракет Taurus является преимуществом Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на предстоящих выборах, поскольку курс политического объединения отличается благоразумием. Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц, сообщает Politico.

«Разумеется, об этом будет думать общественность, когда в ближайшем будущем пройдут выборы: можно ли продолжить курс решительной поддержки, но в то же время и благоразумия, который я отстаиваю и который также ассоциируется с СДПГ», — сказал Шольц.

Федеральный канцлер подчеркнул, что передача Украине немецких дальнобойных ракет не может быть осуществлена без его согласия.

Накануне газета Bild писала, что федеральный канцлер Германии Олаф Шольц «ссорился» с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за поставок Taurus. По словам журналистов, Шольц убежден, что поставка Taurus Украине является безответственной. Канцлер считает, что они могут привести к эскалации конфликта.

Шольц в рамках саммита G20 в Рио-де-Жанейро подтвердил, что все еще придерживается своего решения не передавать Украине крылатые ракеты Taurus. Заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что США разрешили ВСУ бить дальнобойными ракетами ATACMS вглубь РФ. По словам канцлера, у Германии есть свои принципы, которым государство изменять не планирует.

Ранее Зеленский потребовал от Германии Taurus после изменения ядерной доктрины России.

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