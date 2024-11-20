Готовящийся визит президента РФ Владимира Путина в Индию означает провал попыток Запада изолировать Россию, пишет Bloomberg.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что в Москве «с нетерпением ждут» визита, хотя даты поездки еще обсуждаются. Он добавил, что в Кремле «придают большое значение» таким визитам.

«После двух визитов премьер-министра Моди в Россию теперь у нас есть визит президента Путина в Индию», — поделился Песков.

До этого Песков сообщал, что премьер-министр Индии Нарендра Моди, который находится в контакте с российским лидером Владимиром Путиным, может получать объективную информацию о событиях на Украине.

По его словам, это позволяет индийской стороне объективно оценить ситуацию без внешнего влияния и пропагандистского давления.

Ранее Путин рассказал, что общего у Африки и России.