Назван кандидат на пост главы минторга США в администрации Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп намерен назначить американского инвестора и миллиардера Говарда Латника министром торговли в своей администрации. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник в переходной команде Трампа.

В публикации подчеркивается, что избранный президент рассматривал Латника в качестве одного из основных претендентов на должность министра финансов. Кандидатуру инвестора на этот пост поддержал предприниматель Илон Маск. Но Трамп был раздражен активными попытками Латника стать министром финансов, поэтому отказался от этой идеи и выдвинул его на пост главы минторга.

По данным издания, инвестор открыто поддерживает планы Трампа по ужесточению торговых пошлин.

17 ноября сообщалось, что Трамп может отозвать кандидатуру Мэтта Гетца на должность министра юстиции и генерального прокурора.

До этого стало известно, что в минюсте США назвали безумием решение избранного президента США Дональда Трампа назначить Мэтта Гетца главой ведомства и генеральным прокурором. Гетца обвиняют в распространении ложных сведений о штурме Капитолия и «поддержке присоединения Крыма к РФ».

Ранее стало известно, кого Трамп может назначить на пост главы минтранса США.