В Пентагоне не связали эскалацию украинского конфликта с угрозой начала мировой войны

Эскалация украинского конфликта не приведет к угрозе возникновения третьей мировой войны, заявила заместитель официального представителя министерства обороны США Сабрина Сингх. Об этом сообщает ТАСС.

Сингх, отвечая на вопрос журналистов, считает ли Пентагон последние события украинского конфликта, в том числе удары американским дальнобойным оружием по территории России, предвестником начала третьей мировой войны, подчеркнула, что в министерстве обороны США не согласны с такой точкой зрения.

19 ноября Сингх, отвечая на брифинге в Вашингтоне на вопрос журналистов о переменах в политике России по ядерному оружию, заявила, что США не воюют с РФ.

В этот же день официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер прокомментировал изменения ядерной доктрины РФ, заявив, что ни США, ни Североатлантический альянс не представляют никакой угрозы для России.

Ранее в Пентагоне признали, что число ATACMS у США ограниченно.