В Пентагоне признали, что число ATACMS у США ограниченно

Соединенные Штаты имеют ограниченное количество тактических баллистических ракет ATACMS. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, слова которой передает ТАСС.

Она отметила, что США ранее предоставляли Киеву ATACMS в рамках военной помощи, но на вопрос, сколько именно, представитель Пентагона отказалась называть число переданных Украине ATACMS «по соображениям безопасности».

Отвечая на вопрос, сколько именно таких ракет у Штатов, она сказала, что ATACMS сильно дорогостоящие, и по этой причине, их число ограниченно.

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что для начала удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что администрация президента США разрешила Киеву применять ракеты дальностью до 300 км для ударов по территории России.

Ранее евродепутат осудил разрешение США использовать ракеты для ударов вглубь России.