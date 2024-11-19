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В Пентагоне прокомментировали изменение ядерной доктрины России

Пентагон: США не находятся в состоянии войны с Россией

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Соединенные Штаты не находятся в состоянии войны с Россией, заявила заместитель официального представителя министерства обороны США Сабрина Сингх. Об этом сообщает РИА Новости.

Сингх, отвечая на брифинге в Вашингтоне на вопрос журналистов о переменах в политике России по ядерному оружию, подчеркнула, что США не воюют с РФ.

При этом чиновница Пентагона обвинила Москву в ответственности за эскалацию ситуации вокруг Украины.

19 ноября официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер прокомментировал изменения ядерной доктрины РФ, заявив, что ни США, ни Североатлантический альянс не представляют никакой угрозы для России.

Во вторник президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания. Согласно документу, одним из условий для применения ядерного оружия является старт баллистических ракет против страны.

Ранее сообщалось, что обновление российской ядерной доктрины всколыхнуло мировые рынки.

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