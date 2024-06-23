Супруга Владимира Зеленского Елена заявила, что на Украине сегодня «неприятно говорить на русском», порадовавшись завершению тенденции «русификации» страны. Ее слова приводит The Daily Telegraph.

«Во многих ситуациях виновата русификация всего, что только было на Украине. Когда можно было получить высшее образование только на русском, конечно, поколение за поколением пытались пробиться куда-то, и они говорили исключительно на русском языке. Слава Богу, это закончилось. И сейчас тенденция противоположная – без украинского ты ничего не сможешь сделать. Неприятно сейчас говорить на русском», — сказала Зеленская.

По ее словам, украинцам сегодня важно не говорить на русском. Кроме того, Зеленская назвала отличным тот факт, что россияне «не могут до конца понять» украинский язык, в то время как граждане республики «понимают их полностью».

До этого Верховная рада Украины во втором чтении приняла законопроект, разрешающий использовать в детских садах страны все языки коренных народов или национальных меньшинств, за исключением русского. Власти Украины утверждают, что на «мове» сегодня в детских садах якобы говорят 99% детей.

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