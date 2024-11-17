Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, кого Трамп может назначить на пост главы минтранса США

Reuters: Трамп может выдвинуть экс-менеджера Uber на пост главы минтранса США

close
Andrew Harnik/AP

Переходная команда избранного президента США Дональда Трампа рассматривает экс-директора по развитию бизнеса Uber Эмиля Майкла на пост министра транспорта. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Эмиль Майкл, спонсор Трампа и предприниматель в сфере технологий, который знаком с Илоном Маском в социальных сетях, стал ведущим претендентом, сообщили три источника», — говорится в сообщении.

По данным агентства, еще на эту должность могут претендовать члены Палаты представителей Конгресса США Сэм Грейвс (от штата Миссури) и Гаррет Грейвс (от штата Луизиана).

Кроме того, в качестве кандидата на должность министра транспорта претендует и бывший конгрессмен от штата Висконсин Шон Даффи, который в настоящее время работает ведущим на телеканале Fox News.

Эмиль Майкл родился в Каире в 1972 году. Известно, что вместе с родителями он переехал в США, где учился в Гарвардском и Стэнфордском университетах.

В 2013 году мужчина начал работать в американской компании Uber, которая предоставляет услуги по онлайн-вызову такси. Вскоре Майкл стал правой рукой ее генерального директора. В 2017 году Майкл уволился из компании на фоне череды скандалов.

Выборы президента США состоялись 5 ноября, Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, тогда как его оппонент от Демократической партии Камала Харрис — 226.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Маск назвал причину поражения демократов на выборах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами