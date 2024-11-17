Стало известно, кого Трамп может назначить на пост главы минтранса США

Переходная команда избранного президента США Дональда Трампа рассматривает экс-директора по развитию бизнеса Uber Эмиля Майкла на пост министра транспорта. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Эмиль Майкл, спонсор Трампа и предприниматель в сфере технологий, который знаком с Илоном Маском в социальных сетях, стал ведущим претендентом, сообщили три источника», — говорится в сообщении.

По данным агентства, еще на эту должность могут претендовать члены Палаты представителей Конгресса США Сэм Грейвс (от штата Миссури) и Гаррет Грейвс (от штата Луизиана).

Кроме того, в качестве кандидата на должность министра транспорта претендует и бывший конгрессмен от штата Висконсин Шон Даффи, который в настоящее время работает ведущим на телеканале Fox News.

Эмиль Майкл родился в Каире в 1972 году. Известно, что вместе с родителями он переехал в США, где учился в Гарвардском и Стэнфордском университетах.

В 2013 году мужчина начал работать в американской компании Uber, которая предоставляет услуги по онлайн-вызову такси. Вскоре Майкл стал правой рукой ее генерального директора. В 2017 году Майкл уволился из компании на фоне череды скандалов.

Выборы президента США состоялись 5 ноября, Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, тогда как его оппонент от Демократической партии Камала Харрис — 226.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Маск назвал причину поражения демократов на выборах.