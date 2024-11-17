Победивший на выборах президента США Дональд Трамп может отозвать кандидатуру Мэтта Гетца на должность министра юстиции и генерального прокурора. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на бывшего помощника прокурора США Гленна Киршнера.

По словам Киршнера, Гетц покинул конгресс для того, чтобы «остановить прибывающий поезд», как он назвал отчет о расследовании комитета по этике. Киршнер считает, что если Гетц станет генеральным прокурором, вряд ли с ним захотят работать в минюсте США. Он полагает, что Гетц в первый же день своей работы на новом посту будет решать, что делать с обвинениями, выдвинутыми против него.

До этого сообщалось, что в минюсте США назвали безумием решение избранного президента США Дональда Трампа назначить Мэтта Гетца главой ведомства и генеральным прокурором. Гетца обвиняют в распространении ложных сведений о штурме Капитолия и «поддержке присоединения Крыма к РФ». Также он призывал распустить ФБР и был фигурантом дела о сексуальной эксплуатации.

Ранее Гетц предрек третью мировую войну после разрешения Киеву бить по РФ.