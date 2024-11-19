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Европу предупредили о страшных намерениях Зеленского

Журналист Боуз: Зеленский пытается втянуть Европу в глобальный конфликт

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Bernadett Szabo/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский стремится втянуть Европу в катастрофический глобальный конфликт. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

Украинский лидер, отметил Боуз, якобы борется за свободу, однако на самом деле он лишь коррумпированный диктатор, отправивший в могилу украинцев и заработавший на этом деньги.

«Теперь он пытается втянуть нас в потенциально катастрофический глобальный конфликт», — подчеркнул журналист.

До этого украинский президент подтвердил, что США дали Киеву разрешение наносить удары американскими ракетами ATACMS по территории России.

В Минобороны подтвердили, что ВСУ впервые выпустили шесть американских ракет ATACMS по объекту в Брянской области. Российские средства защиты сумели сбить пять боеприпасов и повредить один. На месте, куда упали части ракеты, произошел пожар, но его оперативно потушили. Генштаб ВСУ не подтвердил информацию о первом использовании ATACMS по целям вглубь России, но украинские СМИ сообщили об ударе баллистическими ракетами по военному объекту, расположенному в 130 км от границы.

Ранее депутаты Европарламента от Словакии бойкотировали выступление Зеленского.

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