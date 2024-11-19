Депутаты Европарламента от Словакии бойкотировали выступление Зеленского

Депутаты Европейского парламента от правящей партии Словакии Smer-SD («Направление — социальная демократия») приняли решение бойкотировать видеовыступление президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Любош Блага.

«Вот наши причины, друзья мои. Зеленский ведет мир к Третьей мировой войне. Мы не будем этому способствовать! Да здравствует мир», — написал Блага.

Кроме того, в своем видеообращении он выразил мнение, что политика ненависти, проводимая в отношении России Владимиром Зеленским, приведет весь мир к ядерному конфликту. Блага раскритиковал преследование оппозиции на Украине и назвал существующий киевский режим авторитарным.

18 ноября Блага выражал надежду, что информация о разрешении со стороны США на применение Украиной дальнобойных ракет для ударов вглубь российской территории окажется блефом. Тем не менее на Украине уже подтвердили, что ударили ракетами ATACMS по Брянской области.

Подробнее об атаке — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США рассказали, что Украина хочет показать своим ударом ATACMS по России.