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Боррель предложил потратить доходы от российских активов на оружие для ВСУ

Боррель предложил потратить доходы от активов РФ на закупку оружия для Украины

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Nicolas Maeterlinck/Global Look Press

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что предложил странам ЕС потратить большую часть второго транша Киеву из доходов от замороженных российских активов на закупку оружия для Украины. Об этом пишет РИА Новости.

«Я предложил потратить большую часть этого транша на закупку необходимого военного оборудования для Украины напрямую», — сказал он журналистам после заседания министров обороны стран Евросоюза в Брюсселе.

Известно, что второй транш ЕС на военную помощь Киеву из доходов от российских активов в размере €1,9 млрд будет доступен весной 2025 года.

Также Боррель отметил, что в Европейском фонде мира (ЕФМ) остаются заблокированными более €6,5 млрд компенсаций странам Евросоюза за поставленное оружие для Украины. Решения этой проблемы пока нет, добавил дипломат.

18 ноября Боррель призвал использовать для финансирования производства вооружения на Украине не только дивиденды от инвестирования замороженных активов России, но и сами российские активы.

Несколько месяцев назад Боррель обещал, что к концу своего мандата в ноябре сможет разблокировать поставки оружия более чем на €5 млрд через ЕФМ, которые уже более года продолжает блокировать Венгрия. Однако 18 ноября дипломат признал, что не успеет этого добиться, поскольку уходит в отставку. С 1 декабря его место займет экс-премьер Эстонии Кая Каллас.

Ранее в ЕС предложили готовиться к снижению поддержки Украины со стороны США.

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