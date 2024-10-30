В ЕС предложили готовиться к снижению поддержки Украины со стороны США

Бывший президент Финляндии Саули Ниинистё считает, что страны Евросоюза должны быть готовыми к снижению поддержки Украины со стороны США и предусмотреть финансирование для этого. Его слова передает РИА Новости.

По заказу главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Ниинистё подготовил доклад об укреплении гражданской и военной готовности Европы к мировым вызовам.

В нем говорится, что ЕС должен поддерживать и укреплять свою способность оказывать военную поддержку Украине, что означает срочную необходимость наращивания оборонных производственных мощностей.

«ЕС также должен быть готов заполнить любые возможные пробелы в случае снижения уровня поддержки Украины со стороны США. Европейский фонд мира как гибкий и быстрый внебюджетный инструмент должен быть обеспечен достаточными ресурсами», — говорится в докладе экс-президента Финляндии.

По его мнению, объединению нужно также быстрее интегрировать Украину в европейскую оборонную систему в качестве будущего члена ЕС.

27 октября Bloomberg сообщал, что Украину ждут проблемы с поддержкой США даже в случае победы Камалы Харрис.

Ранее премьер Словакии заявил, что до реального членства Украины в ЕС очень далеко.