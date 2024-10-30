Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЕС предложили готовиться к снижению поддержки Украины со стороны США

Экс-президент Финляндии: ЕС нужно готовиться к снижению поддержки США Украины

close
Reuters

Бывший президент Финляндии Саули Ниинистё считает, что страны Евросоюза должны быть готовыми к снижению поддержки Украины со стороны США и предусмотреть финансирование для этого. Его слова передает РИА Новости.

По заказу главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Ниинистё подготовил доклад об укреплении гражданской и военной готовности Европы к мировым вызовам.

В нем говорится, что ЕС должен поддерживать и укреплять свою способность оказывать военную поддержку Украине, что означает срочную необходимость наращивания оборонных производственных мощностей.

«ЕС также должен быть готов заполнить любые возможные пробелы в случае снижения уровня поддержки Украины со стороны США. Европейский фонд мира как гибкий и быстрый внебюджетный инструмент должен быть обеспечен достаточными ресурсами», — говорится в докладе экс-президента Финляндии.

По его мнению, объединению нужно также быстрее интегрировать Украину в европейскую оборонную систему в качестве будущего члена ЕС.

27 октября Bloomberg сообщал, что Украину ждут проблемы с поддержкой США даже в случае победы Камалы Харрис.

Ранее премьер Словакии заявил, что до реального членства Украины в ЕС очень далеко.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами