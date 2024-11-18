Глава дипломатии ЕС признал, что не смог обеспечить поставки оружия Украине через ЕФМ

Уходящий в отставку глава дипломатической службы Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что он не успеет разблокировать поставки европейского оружия Украине через Европейский фонд мира (ЕФМ; European Peace Facility). Его слова приводит ТАСС.

«К сожалению, я уже не смогу сделать последнего предложения по Европейскому фонду мира», — сказал дипломат на встрече министров иностранных дел стран ЕС.

Несколько месяцев назад Боррель обещал, что к концу своего мандата сможет разблокировать поставки оружия более чем на €5 млрд через Европейский фонд мира, которые уже более года продолжает блокировать Венгрия.

В октябре глава евродипломатии заявлял, что компромиссное решение о добровольности взносов стран — членов ЕС в ЕФМ позволит принять решение о помощи Украине без участия Венгрии, которая выступала против этого решения.

17 сентября глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен утвердила кандидатуру экс-премьера Эстонии Каи Каллас на пост верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности. Полномочия ее предшественника Жозепа Борреля истекут 1 декабря.

Ранее в Совфеде РФ раскрыли, какой след в мировой истории оставит Боррель.