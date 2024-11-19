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Зеленский заявил, что украинцы заслуживают прямого вступления НАТО в конфликт

Зеленский: украинцы заслуживают активации пятой статьи Договора о НАТО

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Leah Millis/Reuters

Приглашение Украины в НАТО является политическим шагом, который не повлияет на безопасность западных союзников Киева и на необходимость активизировать пятую статью Договора о НАТО, хотя украинцы заслуживают этого. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Приглашение (Украины в НАТО. – прим. ред.) — это политический шаг. Шаг, который не меняет в корне условий безопасности для партнеров и не означает для Украины немедленной активации пятой статьи Договора о НАТО. Хотя наши люди этого заслуживают, если честно», — отметил глава государства.

В соответствии с пятой статьей упомянутого договора, агрессия против одного из государств-членов альянса расценивается как нападение на все страны НАТО.

До этого генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны Североатлантического альянса, которые поставляют вооружение Украине, не должны ограничивать его использование.

Ранее Медведев спрогнозировал третью мировую войну.

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