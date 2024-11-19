Зеленский заявил, что украинцы заслуживают прямого вступления НАТО в конфликт

Приглашение Украины в НАТО является политическим шагом, который не повлияет на безопасность западных союзников Киева и на необходимость активизировать пятую статью Договора о НАТО, хотя украинцы заслуживают этого. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Приглашение (Украины в НАТО. – прим. ред.) — это политический шаг. Шаг, который не меняет в корне условий безопасности для партнеров и не означает для Украины немедленной активации пятой статьи Договора о НАТО. Хотя наши люди этого заслуживают, если честно», — отметил глава государства.

В соответствии с пятой статьей упомянутого договора, агрессия против одного из государств-членов альянса расценивается как нападение на все страны НАТО.

До этого генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны Североатлантического альянса, которые поставляют вооружение Украине, не должны ограничивать его использование.

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