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На Западе заявили, что решение США по ATACMS не изменит ход конфликта на Украине

Reuters: решение США по ударам ATACMS уже не изменит ход конфликта на Украине

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U.S. Army/AP

Решение США об ударах вглубь территории России дальнобойными ракетами ATACMS было принято слишком поздно, чтобы изменить ход украинского конфликта. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на аналитиков.

«Решение принято поздно, и оно вряд ли существенно изменит ход боевых действий», — считает Майкл Кофман, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир (организация включена Минюстом в список иноагентов) в Вашингтоне.

Военные эксперты говорят, что влияние на поле боя, где Украина уже несколько месяцев находится на заднем плане, будет зависеть от того, какие ограничения останутся.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что для начала удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

В Кремле в ответ на решение США разрешить наносить удары вглубь РФ заявили, что Вашингтон намерен «подлить масла в огонь» и спровоцировать дальнейшее нагнетание напряженности вокруг конфликта.

Ранее в сенате США раскритиковали решение Байдена по ATACMS.

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