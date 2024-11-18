Евродепутат прокомментировал возможное разрешение на удары Украины вглубь России

Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага выразил надежду, что информация о якобы разрешении со стороны США на применение Украиной дальнобойных ракет для ударов вглубь российской территории окажется блефом. Об этом сообщается в Telegram-канале парламентария.

По его словам, если Североатлантический альянс объявит открытую войну российской стороне, то последствия этого решения будут апокалиптическими, а мир окажется на пороге третьей мировой войны.

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что для начала удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

В сентябре Владимир Путин заявил, что ВСУ не в состоянии наносить удары вглубь российской территории без данных европейских и американских спутников, а также внесения полетных заданий в ракетные системы военными стран НАТО. Поэтому, по его словам, речь идет не о разрешении на использование западных ракет, а о прямом участии стран альянса в конфликте, что меняет саму его суть.

Ранее в Госдуме заявили, что США «проживут на 20 минут дольше» Европы в случае атак вглубь РФ.