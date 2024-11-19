В США рассказали, что Украина хочет показать своим ударом ATACMS по России

Украина своим ударом американскими ракетами ATACMS по Брянской области стремится показать, что дальнейшее предоставление Западом оружия Киеву «окупится». Об этом сообщает газета The New York Times.

«(Украина. – прим. ред.) пытается показать западным союзникам, что предоставление более мощного и современного оружия окупится за счет ослабления российских сил», — говорится в сообщении издания.

Как пишет газета, высокопоставленные американские и украинские официальные лица подтвердили, что ATACMS использовались против России.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что удары по Брянской области ракетами ATACMS — сигнал, что Запад хочет эскалации. По его словам, Россия будет реагировать соответствующим образом на решение США позволить Киеву наносить удары вглубь территории РФ.

Ранее Украина оказалась недовольна разрешением наносить удары вглубь России.