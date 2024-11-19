Стало известно о реакции США на обновление ядерной доктрины России

Соединенные Штаты пока не планируют менять уровень готовности своих ядерных сил в ответ на обновление ядерной доктрины России. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник в совете национальной безопасности (СНБ) США.

«США не видят необходимости корректировать свою собственную ядерную позицию или доктрину в ответ», — приводит издание слова чиновника.

По словам представителя СНБ, в Белом доме не были удивлены обновлением российской доктрины, так как Москва в течение нескольких недель сигнализировала о своем шаге. Чиновник назвал действия России «еще одним проявлением безответственной риторики».

Также Bloomberg пишет, что и о решении американского президента Джо Байдена разрешить ВСУ использовать дальнобойные ракеты было известно заранее, так как лидер США заявлял, что отреагирует на якобы оказанную РФ военную поддержку со стороны Северной Кореи.

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что для начала удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

19 ноября Минобороны РФ сообщило, что ВСУ нанесли удар шестью ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. Российские средства защиты сумели сбить пять боеприпасов и повредить один.

Ранее глава МИД РФ призвал Запад внимательно изучить обновленную ядерную доктрину России.