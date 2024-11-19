Зеленский заявил о невозможности проведения выборов в военное время

Закон не разрешает проводить на Украине выборы в военное время, поэтому пока выборов не будет. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, его слова опубликовал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

«Украина сначала нуждается в справедливом мире, а потом Украина проведет и справедливые выборы», — сказал Зеленский.

Он отметил, что украинское правительство «не торгует территориями и суверенитетом».

19 ноября Зеленский представил в Раде свой «план стойкости» для Украины.

Депутат Гончаренко уточнил, что этот план состоит из десяти пунктов: «единство», «оружие», «фронт», «деньги», «безопасность», «энергетика», «сообщества», «человеческий капитал», «политика героев» и «культурный суверенитет».

До этого Зеленский захотел создать в стране министерство объединения украинцев. Как выяснили журналисты, пункт о создании такого министерства содержится в так называемом «плане стойкости Украины». По данным издания, украинский лидер собирается представить его 19 ноября в Верховной раде.

Ранее Зеленскому предсказали возмездие со стороны украинцев.