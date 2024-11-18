Зеленский решил объединить украинцев с помощью специального министерства

Президент Украины Владимир Зеленский хочет создать в стране министерство объединения украинцев. Об этом сообщает издание «Украинская правда».

Как выяснили журналисты, пункт о создании такого министерства содержится в так называемом «плане стойкости Украины». По данным издания, украинский лидер собирается представить его 19 ноября в Верховной раде.

«План стойкости» Зеленский анонсировал 14 ноября. По его словам, документ будет включать 10 пунктов, охватывающих важнейшие сферы жизни страны.

Одним из центральных элементов станет акцент на усиление «культурного суверенитета» Украины через создание и продвижение отечественного контента, который, по мнению Зеленского, поможет укрепить национальный дух и привлекать внимание к позиции страны. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В сентябре премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял о необходимости создать министерство возвращения украинцев, которое помогло бы вернуть в страну 7,5 млн граждан. Сейчас этими вопросами занимаются министерство экономики, МИД, министерство социальной политики и другие ведомства.

Ранее Зеленскому предсказали возмездие со стороны украинцев.