Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский представил Раде свой «план стойкости»

Гончаренко: Зеленский представил в Раде свой план стойкости Украины

close
Andrii Nesterenko/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский представил в Раде свой «план стойкости» для Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Зеленский представил в Раде «План стойкости»», — сообщил он.

По словам депутата Рады, этот план состоит из десяти пунктов: «единство», «фронт», «оружие», «деньги», «энергетика», «безопасность», «сообщества», «человеческий капитал», «культурный суверенитет» и «политика героев».

При этом Гончаренко в сообщении не раскрыл эти пункты, однако отметил, что это «доктрина, которая должна провести Украину от войны к миру».

До этого Зеленский захотел создать в стране министерство объединения украинцев. Как выяснили журналисты, пункт о создании такого министерства содержится в так называемом «плане стойкости Украины». По данным издания, украинский лидер собирается представить его 19 ноября в Верховной раде.

Ранее Зеленскому предсказали возмездие со стороны украинцев.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами