Зеленский представил Раде свой «план стойкости»

Украинский лидер Владимир Зеленский представил в Раде свой «план стойкости» для Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Зеленский представил в Раде «План стойкости»», — сообщил он.

По словам депутата Рады, этот план состоит из десяти пунктов: «единство», «фронт», «оружие», «деньги», «энергетика», «безопасность», «сообщества», «человеческий капитал», «культурный суверенитет» и «политика героев».

При этом Гончаренко в сообщении не раскрыл эти пункты, однако отметил, что это «доктрина, которая должна провести Украину от войны к миру».

До этого Зеленский захотел создать в стране министерство объединения украинцев. Как выяснили журналисты, пункт о создании такого министерства содержится в так называемом «плане стойкости Украины». По данным издания, украинский лидер собирается представить его 19 ноября в Верховной раде.

Ранее Зеленскому предсказали возмездие со стороны украинцев.