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Названо имя исполняющего обязанности президента Абхазии

И.о. президента Абхазии станет вице-президент Бадра Гунба

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Томас Тхайцук/Sputnik/РИА Новости

Исполняющим обязанности президента Абхазии станет вице-президент республики Бадра Гунба. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

По ее информации, парламент страны (Народное собрание) во вторник, 19 ноября, рассмотрит заявление об отставке Аслана Бжании с поста президента.

Переговоры между оппозицией и властями Абхазии начались 18 ноября в 18:00. После начала встречи представители правительства покинули здание для консультаций, вернувшись около 23:40. Со временем стороны взяли паузу в переговорах, но позже диалог возобновился.

В Абхазии продолжаются протесты, вызванные инвестиционным соглашением с Россией. Протестующие выразили опасения по поводу возможных корыстных целей сделки. После захвата правительственных зданий 15 ноября власти пообещали отозвать проект, но оппозиция потребовала отставки Бжании.

Ранее бывший генпрокурор Абхазии рассказал, почему «взбеленился народ».

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