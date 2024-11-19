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«Население должно одуматься»: в Госдуме оценили уход президента Абхазии в отставку

Депутат Водолацкий заявил, что президент Абхазии не должен был подавать в отставку

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Томас Тхайцук/РИА Новости

Президент Абхазии Аслан Бжания не должен был подавать в отставку, потому что его избирал весь народ республики, а не только оппозиция, заявил «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Президент не должен был подавать в отставку, потому что его избирал весь народ Абхазии, а не агрессивная небольшая часть населения. [Так] всегда происходит, когда большая часть сидит дома на лавочке, а 10% делают все, что им заблагорассудится. Так и в Абхазии сегодня оппозиция может привести к расколу гражданского общества, к тем ситуациям, которые дестабилизируют обстановку, и, естественно, от этого будут проблемы у самих жителей Абхазии», — сказал он.

По словам Водолацкого, большая часть экономики Абхазии существует за счет дотаций России, поэтому населению нужно «одуматься» и поставить оппозицию «на место».

«На отношения с Россией это может повлиять, может не повлиять, потому что 90% экономики Абхазии зависит от России. Если оппозиционеры хотят разорвать отношения с Россией, как на это будут смотреть жители Абхазии, которые получают пенсии из российского бюджета, получают дотации по энергоносителям и по многим вопросам, касающимся жизнедеятельности государства Абхазия? Поэтому население должно одуматься и все-таки поставить на место оппозицию, которая расшатывает ситуацию», — добавил он.

11 ноября в Абхазии вспыхнули протесты из-за недовольства местной оппозиции соглашением о российских инвестициях в республику, которое предполагает льготы и меры поддержки для инвесторов из России. Протестующие опасаются, что после принятия закона российский бизнес вытеснит местных из сферы обслуживания и туризма.

Парламент планировал рассмотреть вопрос о ратификации соглашения 15 ноября, но в итоге не утвердил повестку дня. При этом в Сухуме все равно продолжились акции протеста, в которых участвовали несколько тысяч человек. Оппозиция заняла здания парламента, администрации президента и кабмина, потребовав отставки главы государства.

В ночь на 19 ноября Аслан Бжания подал заявление об отставке после подписания соглашения с представителями оппозиции. Он пояснил, что делает это для сохранения стабильности и конституционного порядка в республике.

Согласно договоренностям, люди, собравшиеся на территории комплекса правительственных зданий, должны разойтись 19 ноября. В ином случае Бжания отзовет заявление. Исполнять обязанности президента республики будет Бадра Гунба, новым премьером станет Валерий Бганба.

Ранее бывший генпрокурор Абхазии рассказал, почему «взбеленился народ».

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