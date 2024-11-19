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Украина оказалась недовольна разрешением наносить удары вглубь России

Bloomberg: разрешение США по ударам вглубь России не оправдывает ожиданий Киева

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John Hamilton/AP

Разрешение Запада наносить удары дальнобойными американскими ракетами ATACMS по объектам на территории России не оправдывает ожидании Украины. Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Bloomberg.

«Разрешение (по ATACMS. – прим. ред.) также не оправдывает ожиданий Украины», — говорится в сообщении издания.

Киев недоволен соответствующим разрешением, потому что оно было получено только для ударов по Курской области, пишет агентство.

До этого помощник государственного секретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден разрешил наносить удары дальнобойным оружием вглубь России.

Он подчеркнул, что это решение даст Украине «больше возможностей защищаться» и, как считают в Вашингтоне, подтолкнет Россию к переговорам.

Кроме того, «РБК-Украина» со ссылкой на источники сообщало, что Украина якобы впервые применила американские ракеты ATACMS для удара по территории России, объект, как утверждается, поражен в Брянской области.

Ранее в России заявили о найденном противоядии от ATACMS.

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