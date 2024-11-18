В России заявили о найденном противоядии от ATACMS

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) почти нашли практическое противоядие против ракет Storm Shadow и ATACMS. Об этом НСН рассказал генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой.

Однако ситуация может осложниться тем, что их будут запускать в комплексной группе с кучей ракет-обманок и «отвлекающими целями».

«Тактика НАТО говорит о том, что они напрямую никогда не действуют, всегда используют отвлекающие маневры. Они ожидают, что ПВО якобы отвлекутся на ложные цели, а настоящие ракеты проскочат. Сбивать мы можем легко, но как они будут запускаться — вопрос», — сказал Липовой.

При этом, по его словам, у Вооруженных сил Украины почти не осталось данных ракет. Кроме того, у США также осталось малое количество такого вооружения, добавил эксперт.

Накануне The New York Times (NYT) со ссылкой на источники писала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по российской территории. По их словам, скорее всего, ATACMS с дальностью применения до 300 км будут использованы для защиты сил ВСУ в Курской области. Газета отмечает, что решение, принятое за два месяца до окончания полномочий Байдена, является серьезным изменением в политике США.

Ранее военный эксперт призвал не недооценивать ракеты ATACMS.