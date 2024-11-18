Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России заявили о найденном противоядии от ATACMS

Генерал Липовой: в России почти нашли противоядие от ATACMS

close
John Hamilton/AP

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) почти нашли практическое противоядие против ракет Storm Shadow и ATACMS. Об этом НСН рассказал генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой.

Однако ситуация может осложниться тем, что их будут запускать в комплексной группе с кучей ракет-обманок и «отвлекающими целями».

«Тактика НАТО говорит о том, что они напрямую никогда не действуют, всегда используют отвлекающие маневры. Они ожидают, что ПВО якобы отвлекутся на ложные цели, а настоящие ракеты проскочат. Сбивать мы можем легко, но как они будут запускаться — вопрос», — сказал Липовой.

При этом, по его словам, у Вооруженных сил Украины почти не осталось данных ракет. Кроме того, у США также осталось малое количество такого вооружения, добавил эксперт.

Накануне The New York Times (NYT) со ссылкой на источники писала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по российской территории. По их словам, скорее всего, ATACMS с дальностью применения до 300 км будут использованы для защиты сил ВСУ в Курской области. Газета отмечает, что решение, принятое за два месяца до окончания полномочий Байдена, является серьезным изменением в политике США.

Ранее военный эксперт призвал не недооценивать ракеты ATACMS.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами