Эксперт: решение Байдена об ударах вглубь РФ направлено не против Москвы

Решение действующего президента США Джо Байдена, позволяющее Киеву наносить удары западными ракетами вглубь России, принято из-за опасений, что избранный американский лидер Дональд Трамп полностью прекратит финансирование Украины, склонив ее к миру. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Данила Гуреев.

«Поэтому задача действующей администрации, по крайней мере, на ближайшие пару месяцев, создать максимально сложную ситуацию, при которой будущий президент США не смог бы разрешить конфликт просто по щелчку пальцев», — объяснил эксперт.

Он добавил, что снятие ограничений на удары западными дальнобойными ракетами по территории России направлено не против Москвы и не в помощь Киеву, а на максимальное ухудшение положения будущей администрации США.

17 ноября газета The New York Times писала, что Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что для начала удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

Помощник государственного секретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс позднее подтвердил, что действующий американский лидер разрешил наносить удары дальнобойным оружием вглубь России.

Ранее Медведев призвал расценивать удары западными ракетами по РФ как нападение НАТО.