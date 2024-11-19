Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт: решение Байдена об ударах вглубь РФ направлено не против Москвы

Политолог Гуреев: решение об ударах вглубь РФ направлено против Трампа

close
Craig Hudson/Reuters

Решение действующего президента США Джо Байдена, позволяющее Киеву наносить удары западными ракетами вглубь России, принято из-за опасений, что избранный американский лидер Дональд Трамп полностью прекратит финансирование Украины, склонив ее к миру. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Данила Гуреев.

«Поэтому задача действующей администрации, по крайней мере, на ближайшие пару месяцев, создать максимально сложную ситуацию, при которой будущий президент США не смог бы разрешить конфликт просто по щелчку пальцев», — объяснил эксперт.

Он добавил, что снятие ограничений на удары западными дальнобойными ракетами по территории России направлено не против Москвы и не в помощь Киеву, а на максимальное ухудшение положения будущей администрации США.

17 ноября газета The New York Times писала, что Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что для начала удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

Помощник государственного секретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс позднее подтвердил, что действующий американский лидер разрешил наносить удары дальнобойным оружием вглубь России.

Ранее Медведев призвал расценивать удары западными ракетами по РФ как нападение НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами