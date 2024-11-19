В Кремле рассказали об отношении Путина к помощи Моди в ситуации на Украине

Президент России Владимир Путин благодарен премьер-министру Индии Нарендре Моди за усилия по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы действительно ценим усилия всех возможных стран, направленные на содействие урегулированию конфликта на Украины. И особенно, когда эти усилия исходят от наших больших друзей, таких как Индия», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков добавил, что российская сторона продолжает быть открытой любым инициативам по урегулированию конфликта на Украине.

В конце октября состоялась встреча Путина и Моди. В процессе разговора премьер Индии заявил, что Нью-Дели выступает за скорейшее мирное урегулирование конфликта на Украине и готов оказать любое содействие для завершения боевых действий. Моди подчеркнул, что регулярно находится в контакте с российским лидером по поводу ситуации.

Ранее Зеленский потребовал от Индии отказаться от сотрудничества с Россией.