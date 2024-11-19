Медведев спрогнозировал Третью мировую войну

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался в своем Telegram-канале о «неподтвержденном решении» по ударам вглубь России и утвержденном президентом РФ Владимиром Путиным решении по ядерной политике страны.

«После того как пыль, поднятая западными газетами, чуть осела, очевидно, что, несмотря на явный пропагандистский замысел публикаций (о решении США разрешить Украине удары вглубь России. — «Газета.Ru»), у происходящего могут быть весьма серьезные последствия», — написал политик.

По словам Медведева, не столь важно, кто и когда принял решение об использовании тактических баллистических и крылатых ракет большой дальности стран НАТО для ударов вглубь территории» России. По его мнению, также не важно, сколько их у украинских войск. Медведев также назвал незначительным тот факт, что ракеты не смогут внести существенного вклада в военные действия.

«Не столь важно, что такими решениями нынешняя администрация США сознательно создает такую эскалацию конфликта, с которой придется разбираться уже команде [избранного президента США Дональда Трампа]. Важно одно – то, о чем сказал Глава российского государства [Владимир Путин] 12.09. И как результат — сегодня утверждена новая версия Основ госполитики в области ядерного сдерживания», — заявил зампред Совбеза РФ.

Медведев подчеркнул, что использование ракет НАТО для ударов по России теперь можно квалифицировать как нападение стран блока на нее. И в этом случае, по словам политика, к РФ возникает право нанести ответный удар оружием массового поражения по Украине и основным объектам НАТО, «где бы они ни находились».

«И это уже WWIII [Третья мировая война]», — заключил Медведев.

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что для начала целями атак станут российские войска в Курской области и якобы присутствующие там северокорейские военные.

Ранее в США обвинили Байдена в приближении третьей мировой войны.