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Вице-президент Абхазии заявил о значимости переговоров в решении Бжании об отставке

Гунба: решение Бжании об отставке является результатом долгих переговоров

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Томас Тхайцук/РИА Новости

Решение Аслана Бжании уйти с поста президента Абхазии является результатом длительных переговоров. Об этом сообщил вице-президент страны Бадра Гунба в ходе беседы с журналистами, передает РИА Новости.

«Это решение (об отставке Бжании. — «Газета.Ru») стало результатом долгих переговоров. Они длились более пяти часов», — поделился он.

Ситуация в Абхазии сегодня начинает разряжаться, добавил Гунба.

Пресс-служба абхазского президента заявляла, что представители власти и оппозиции после переговоров подписали соглашение, согласно которому Бжания подает заявление об отставке. В сообщении Бжании сказано, что он делает это в целях сохранения стабильности и конституционного порядка в республике, сославшись на статью 65 Конституции Абхазии.

Исполнять обязанности президента республики будет Бадра Гунба.

Переговоры между оппозицией и властями Абхазии начались 18 ноября в 18:00. После начала встречи представители правительства покинули здание для консультаций, вернувшись около 23:40. Со временем стороны взяли паузу в переговорах, но позже диалог возобновился.

15 ноября в парламенте Абхазии должно было состояться заседание, на котором депутаты собирались рассмотреть скандальный законопроект. Оппозиция посчитала, что договор с РФ не отвечает интересам местных жителей и организовала акцию протеста с участием нескольких тысяч человек.

Оппозиционеры заявляли, что соглашение позволит российским компаниям начать массовое строительство апартаментов в Абхазии, а это, по их мнению, повысит цены на жилье и создаст риски для местного малого и среднего бизнеса.

Ранее российские туристы начали отменять туры в Абхазию.

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