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Парламент Абхазии рассмотрит вопрос о принятии отставки президента во вторник

ТАСС: парламент Абхазии соберется на заседание в 11:00 мск во вторник

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Телеграм-канал «Пресс-служба Президента Абхазии»

Парламент Абхазии соберется на внеочередную сессию для рассмотрения вопроса о принятии отставки президента республики Аслана Бжании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу высшего законодательного органа.

По словам собеседника агентства, парламент соберется на заседание в 11:00 мск.

15 ноября протестующие в Сухуме захватили комплекс правительственных зданий и потребовали отставки президента. Причиной протестов стало инвестиционное соглашение с Россией, вызвавшее активное сопротивление оппозиции, которая считает его губительным для экономического суверенитета Абхазии. При этом оппозиционеры заявили, что стремятся укрепить отношения с РФ, а не сорвать инвестиционные проекты.

19 ноября власти и оппозиция Абхазии достигли договоренности, результатом которой стало подписание соглашения об отставке президента Бжании. Решение было принято после переговоров, начавшихся вечером 18 ноября и продолжавшихся более восьми часов.

Аслан Бжания уже подал заявление о своей отставке с поста президента Абхазии. Исполняющим обязанности главы государства должен стать вице-президент Бадра Гунба.

Ранее бывший генпрокурор Абхазии рассказал, почему «взбеленился народ».

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