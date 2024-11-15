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В ряде регионов России могут ограничить майнинг

«Ъ»: в ряде регионов России могут ввести ограничения на майнинг криптовалюты

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

В нескольких российских регионах с 1 декабря могут ввести ограничения на майнинг криптовалют. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным издания, под новую меру попадут ряд городов и районов Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. В этих регионах планируют ввести запрет на майнинг в период с 1 декабря 2024 года по 15 марта 2025 года. После этого ограничения будут вводить в период пиковых нагрузок — с 15 ноября по 15 марта.

При этом в Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республиках, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне, Дагестане, Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР планируют ввести полный запрет на майнинг криптовалют. Для этих регионов ограничения продлятся до 2031 года.

О предстоящем запрете майнинга в конце октября заявил заместитель министра энергетики России Евгений Грабчак. По его словам, это решение обусловлено дефицитом электроэнергии.

Ранее экономист оценил вероятность скачка биткоина до $100 тысяч.

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